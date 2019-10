Wie ORF-Moderator Peter Klien am Donnerstagabend in seiner Sendung „Gute Nacht, Österreich“ erklärte, habe sein Team einen falschen User-Account generiert, ein Handy-Video manipuliert, eine Social-Media-Story erfunden und schließlich mit einem weiteren Fake-User in Facebook-Gruppen „ein bisschen Stimmung gemacht“ - um Druck auf die heimischen Online-Medien aufzubauen. Mit Erfolg.