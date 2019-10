„Private Situation derzeit schwierig“

Von der Wiener FPÖ heißt es dazu, die „private Situation“ von Philippa Strache sei „derzeit schwierig“, berichtet der „Standard“: Man vernehme in puncto Annahme oder Verzicht selbst nur „einmal so, einmal so“. Der Landesvorstand der Wiener Freiheitlichen, der die Entscheidung absegnen soll, tritt erst kommende Woche zusammen. Philippa Strache selbst äußerte sich dazu auch nicht, sie postete am Donnerstag ein Hunde-Video auf Facebook, in welchem die Vierbeiner ihre Unterstützung für sie „kundtun“.