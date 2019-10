Bis auf die Knochen abgemagerter Vater

Für sie kam als Verdächtiger nur der 55-jährige Sohn in Frage. Von Geldsorgen gebeutelt, war er auf das Erbe angewiesen. Den dementen Vater soll er im Haus eingesperrt, abgeschottet und geschlagen haben. Auf einem Video soll der 82-Jährige bis auf die Knochen abgemagert zu sehen sein. Ein Nachbar will einmal Hilfeschreie des gequälten Pensionisten gehört und blaue Flecken an ihm gesehen haben. Eine weitere Zeugin schildert, das Haus sei in einem verwahrlosten Zustand und der Deutsche mit der Pflege seines Vaters überfordert gewesen.