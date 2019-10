Die Szene hat Anfang August für Empörung in den USA gesorgt: In der Stadt Galveston in Texas haben zwei berittene Polizisten einen schwarzen Verdächtigen am Strick abgeführt. Das Vorgehen wurde als rassistisch und als makaberes Echo der Zeit der Sklaverei kritisiert, es gab auch Proteste. Jetzt wurden die Bodycam-Aufnahmen der Polizisten veröffentlicht.