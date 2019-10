„Er kam in mein Haus und hat mit uns zu Abend gegessen“

Die Ehe von Howard und seiner Frau war nach zwölf Jahren in die Brüche gegangen. „Sie hat mir ursprünglich gesagt, dass sie die Scheidung will, weil ich zu viel arbeite und nie da bin“, sagte Howard im Sender WITN. Ein Privatdetektiv habe dann aber herausgefunden, dass die Frau eine Affäre mit einem Arbeitskollegen gehabt habe. Howard kannte den Mann. „Er kam in mein Haus und hat mit uns zu Abend gegessen. Wir haben Geschichten geteilt und über unser Privatleben gesprochen.“