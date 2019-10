Die 183 Nationalratsmandate werden in den 39 Regionalwahlkreisen, in den neun Ländern und schließlich - mit nochmaliger Durchrechnung zum Ausgleich - im Bund vergeben. Die unterste Ebene der Regionalwahlkreise ist die „teuerste“ - sind in diesen kleineren Einheiten doch ebenso viel Stimmen für ein Mandat nötig wie im ganzen Bundesland. Denn die „Wahlzahl“ (also für ein Mandat nötigen Stimmen) wird für jedes Land berechnet und gilt für alle dortigen Wahlkreise. Am „billigsten“ waren die Nationalratssitze heuer in Vorarlberg: Dort gab es einen um 23.055 Stimmen. Am „teuersten“ war Niederösterreich mit der Wahlzahl 27.765. Bundesmandate kosteten heuer 24.925 Stimmen.