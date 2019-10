Wie in Uhrwerk

Wie im Siebenkampf. Und da machte er Preiner-Trainer Wolfgang Adler ein dickes Kompliment: „Die beiden haben das wie ein Uhrwerk durchgezogen. Hut ab! Diese WM wird für Österreich in die Geschichte eingehen!“ Adler selbst schwelgte natürlich auch im Glück. „Alles ist aufgegangen!“ Verena Preiner machte mit 6560 Punkten in Doha einen ähnlich sensationellen, stabilen Siebenkampf wie heuer bei ihrem Rekord in Ratingen von 6591 Punkten. „Zweimal eine solche Leistung in einem Jahr ist einfach wunderbar“, strahlte Verena Preiner, die jetzt seit neun Jahren mit Adler gemeinsam trainiert.