Was ist passiert? Beim Europa-League-Spiel zwischen F91 Düdelingen und Qarabag befand sich plötzlich eine Drohne über dem Spielfeld, die in wenigen Metern Höhe über die Köpfe der Spieler hinwegflog, so die „Luxenburger Post“. Der Aufreger: An der Drohne war die armenische Fahne befestigt - eine Provokation! Denn Agdam darf seit 1993 wegen des Bergkarabachkonflikts nicht mehr zuhause spielen. Der Schiedsrichter unterbrach die Partie sofort und schickte beide Mannschaften in die Kabinen. Die Anhänger von Qarabag stürmten anschließend auf das Spielfeld. Schlussendlich konnte die Partie aber doch fortgesetzt werden.