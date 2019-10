Wer bisher dachte, mehr als drei Kreise braucht es nicht, um den wohl größten aller Comicstars zu zeichnen: ein Kopf, zwei Ohren und fertig ist die Micky Maus - weit gefehlt! in der neuesten Disney-Hommage präsentiert sich die geballte Wandlungsfähigkeit des Mäuserichs. So viele Gesichter wie in diesem Prachtband hat Micky Maus noch nie gezeigt!