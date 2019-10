Freies Spiel der Kräfte in abgeschwächter Form?

Aber was kann Kurz Grün, Rot oder Blau anbieten, damit sie ihm die Kanzlerschaft ins Haus liefern, ohne selbst auf Ministerposten zu sitzen? Für die Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle wäre ein „nicht zu eng geschnürter Koalitionspakt die klügere Variante“. Bislang regierten Koalitionen mit dem Einverständnis, nicht gegeneinander zu stimmen. „Das könnte man aufweichen.“ Ein freies Spiel der Kräfte in abgeschwächter Form.