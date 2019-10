Kommen Sie möglicherweise auch deshalb bei der Bevölkerung so gut an, weil Sie keine altgediente Berufspolitikerin sind? Macht das den Unterschied?

Ich glaube, dass wir sehr sachlich arbeiten, dass wir unaufgeregt arbeiten, es kommt auch vielleicht daher, dass wir aus einem Berufsfeld kommen, in dem Unaufgeregtheit am Platze ist. Der Vizekanzler war sehr lange Präsident des Verwaltungsgerichtshofes, ich war Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes, davor war ich in der Staatsanwaltschaft lange tätig, für Aufgeregtsein ist in solchen Berufsfeldern nicht wirklich Platz, und es mag sein, dass das gut ankommt.