100 Kilometer zu Fuß: Erster Megamarsch in Wien

Am Samstag findet zum ersten Mal der „Megamarsch 100/24“ in Wien statt. Das Ziel: 100 Kilometer wandern in unter 24 Stunden, einmal durch die lebenswerteste Stadt der Welt. Gestartet sowie eingelaufen wird am Rollerdamm. Die Strecke verläuft an Orten wie Nussdorf, Kalksburg, Kaiserebersdorf und an der Seestadt Aspern vorbei.