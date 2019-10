In seinem siebenten Saison-Halbfinale ist Thiem nach seinen bisher überzeugenden Vorstellungen nun auch gegen Chatschanow leichter Favorit. Die Bilanz gegen den Russen steht 1:1, beide Matches fanden in Paris statt. Chatschanow gewann 2018 in Bercy in der Halle, Thiem heuer in Roland Garros auf Sand.