Das Musizieren an sich wird auch weiterhin einen wichtigen Teil seines Lebens einnehmen, durch den Schicksalsschlag haben sich bei Schiske aber auch die Prioritäten verschoben. „Man lernt, wie unwichtig manche Dinge im Leben sind. In Wirklichkeit ist so vieles, was man im Alltag macht, einfach völlig egal. Vielleicht habe ich noch 20 Minuten, 20 Jahre oder sogar 60 Jahre zu leben - ich will auf jeden Fall aus jedem Tag das Beste herausholen.“ Das tut er vor allem bei seiner großen Leidenschaft. Eine geringfügige Stelle in der Schnitttechnik gibt ihm die Möglichkeit, das kreative Herz so gut wie möglich zu pflegen. Seelenlose Sounddesign-Studiojobs sind passé, neue Pläne geschmiedet. „Ich war ja immer Posaunist und das geht viel besser als singen für mich. Eine Blasmusikcombo als Trio, Quartett oder Quintett schwebt mir da vor. Ich bin jetzt 37 Jahre alt und es geht stetig bergauf.“