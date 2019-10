Es war ein aufsehenerregender Auftritt, den der nun in den Nationalrat einziehende Ex-SPÖ-Geschäftsführer Max Lercher in der „ZIB2“ hingelegt hat (siehe auch Video unten): Er forderte nicht weniger als die „Neugründung“ der SPÖ. Wie so oft in den letzten Monaten kritisierte er seine Partei scharf, die Vorbehalte der Parteijugend an der Beförderung des Wahlkampfleiters Christian Deutsch zum obersten Parteimanager teilt er. „Diese Entscheidung“, so Lercher, „kam zweifelsohne nicht gerade schön zustande.“