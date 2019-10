UMIT-Rektorin Sabine Schindler kann von einem erfolgreichen Start in das 19. akademische Jahr berichten: „Heuer zählt die UMIT insgesamt 2105 Studierende. Das sind 18 Prozent mehr als im Vorjahr – ein neuer Rekord!“ 678 nehmen erstmals ein Studium an der UMIT auf, davon studieren 448 direkt an der Uni und 230 werden in Kooperation mit anderen Tiroler Gesundheitsschulen betreut.