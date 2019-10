Meldungen über verdächtige Köder entlang von Spazierwegen machen im Internet die Runde. Mehrere Tiere in der Region mussten behandelt werden, ein Schäfer soll bereits an den Folgen einer Vergiftung gestorben sein, heißt es. Im Zusammenhang mit den aktuellen Vorfällen fahndet die Polizei nach einem Kleinbus mit Deutschen Kennzeichen, der laut Zeugen gleich an mehreren Tatorten gesehen wurde.