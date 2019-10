Wenn man so will, ist der SAK in der Regionalliga Salzburg das, was die Bullen in der Bundesliga sind: die klare und unbesiegte Nummer eins. Wobei die Nonntaler nun schon auf den zwölften „Dreier“ in Serie losgehen. Und Kapitän Robert „Pepi“ Strobl ist überzeugt, dass am Freitag gegen Wals-Grünau das Sieg-Dutzend gelingt. „Ich wüsste nicht, was dagegen spricht“, meinte der 33-Jährige. Der selbst ausfällt: Ein Muskelfaserriss zwingt ihn zu einer mehrwöchigen Pause. „Aber unser Kader wurde bewusst so geplant, dass wir Ausfälle verkraften.“ Nicht nur Strobl, auch Top-Goalgetter Jukic (gesperrt) ist zum Zuschauen verurteilt. Da wittert Gäste-Coach Franz Aigner eine (kleine) Chance. „Wir haben das erste Duell nur 1:2 verloren“, weiß Aigner. Wenngleich ihm bewusst ist: „Sie sind seither noch besser geworden, haben eine starken Kader. Und sie stehen hinter super, haben mit Hans-Peter Berger noch dazu einen Goalie, der dir eine Partie gewinnen kann.“