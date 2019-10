Sorgenvoll blickt David Morgan in die Zukunft. 1983 kam er nach Österreich, hat hier geheiratet und studiert. Danach sei er in mehreren Jobs tätig gewesen, lange Zeit auch als leitender Gefahrengutbeauftragter, erzählt er. Mittlerweile geht es ihm gesundheitlich nicht gut. Deswegen hat er vor über einem Jahr um eine Korridorpension angesucht. Doch die Behörden würden Probleme bereiten. „Es gab viele Gespräche und Telefonate. Aber niemand ist zuständig“, ärgert sich der 62-Jährige. Eine Behörden-Anfrage zu den Versicherungszeiten in seiner alten Heimat sei zudem nach Süd- anstatt nach Nordirland geschickt worden.