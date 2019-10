Edda Triebl ist zwar mit der „Flora-Apotheke“ in Gratwein erfolgreich, aber, wie sie selber sagt, auch ein begeistertes „Kräuterweiblein“. Natürlich findet man in der Apotheke alles, was man im Krankheitsfall braucht. Man findet es vielfach aber auch vor der Haustür, im Garten, im Beet und im Bioladen!