Einer der letzten Höhepunkte der Landesgartenschau, die noch bis 13. Oktober dauert, ist die „Volkskultur Biennale im Böhmerwald“. Das Motto lautet „Drent und herent“, am Gelände mit herbstlichem Flair treffen sich Vertreter aus Oberösterreich und aus Südböhmen. Am Programm stehen Musik, Volkstanz, Trachtenpräsentationen sowie eine Podiumsdiskussion zum Thema „30 Jahre Grenzöffnung“. Der Eintritt für alle Veranstaltungen in der Bioschule Aigen ist frei.