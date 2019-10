Fünf Tote im Polizei-Hauptquartier in Paris, Sicherheitskräfte unter Schock: Ein Verwaltungsangestellter der Polizei hat am Donnerstag in der französischen Hauptstadt vier Beamte erstochen, bevor ihn ein Polizist erschoss. Beim Täter handelte es sich um einen Bediensteten der Polizeidirektion, er arbeitete in der nachrichtendienstlichen Abteilung der Pariser Polizei, die unter anderem für den Kampf gegen Extremisten zuständig ist. Er sei „ein vorbildlicher Angestellter ohne Vorgeschichte“ gewesen, wie ein Mitarbeiter der Polizeigewerkschaft sagte. Der 45-Jährige soll nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP allerdings vor 18 Monaten zum Islam konvertiert sein. Ob dies mit der Tat zusammenhängt, liegt jedoch noch im Dunkeln.