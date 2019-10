Nach den tödlichen Schüssen auf das ausgerissene Zirkus-Zebra „Pumba“ in Mecklenburg-Vorpommern herrscht im Circus Barley am Donnerstag weiter Entsetzen. Zirkus-Dompteur Angelo Madel sprach von einem „eiskaltem Mord“ und einer Anzeige gegen den Schützen. Alle im Zirkus seien mit den Nerven fertig, so Madel. Es habe keinen Grund für die tödlichen Schüsse gegeben.