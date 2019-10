Ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden in Oberösterreich soll am Mittwoch seine von ihm getrennte Frau mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. Der Mann stellte sich danach selbst. Bei seiner Einvernahme bestritt er aber die Tat. Er behauptet vielmehr, die Frau habe das Messer dabeigehabt. Er habe sich nur verteidigt. Die Staatsanwaltschaft Wels ermittelt wegen Mordversuchs. Das Opfer erlitt schwerste Verletzungen, unter anderem tiefe Schnittwunden, die am Hals von Ohr zu Ohr reichen.