Es sind schwer zu ertragende Szenen, nicht nur für Tierfreunde: Ein Video, in dem ein Wombat mit Steinen erschlagen wird, lässt in Australien die Wogen hochgehen. Bei dem Tierquäler handle es sich um einen Polizeibeamten in Zivil, teilte die Polizei im Bundesstaat South Australia am Donnerstag mit. Sie habe Ermittlungen eingeleitet. „Ich finde die Handlungen, die in dem Filmmaterial zu sehen sind, zutiefst abscheulich und inakzeptabel“, sagte Polizeichef Grant Stevens. Tierschützer hatten das Video zuvor auf Facebook gestellt.