In „Reich und schön“ feierte Maitland Ward ihr TV-Debüt, 1998 stieß die heute 42-Jährige in der Rolle der Rachel McGuire zur Disney-Serie „Das Leben und ich“ dazu. Nach dem Serien-Aus im Jahr 2000 konnte sie noch Rollen in „White Chicks“ und „Rules of Engagement“ ergattern, danach wurde es ruhig um sie.