Bereits am Donnerstag wurde das Weinlesefest eröffnet, bis zum Sonntag stehen Brauchtum, Kulinarik und Vergnügen im Mittelpunkt. Alles was ein steirisches Fest ausmacht wird geboten: Sturm, Kastanien, Wein und Unterhaltung. Ein tolles musikalisches Programm umrahmt die Feierlichkeiten und der Höhepunkt ist alljährlich der große Brauchtumsumzug am Sonntag ab 14 Uhr.