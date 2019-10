Für den Angeklagten hatte sich ein später Verteidigerwechsel bezahlt gemacht. Während er sich bisher „nicht schuldig“ bekannt hatte, legte der nunmehr von Philipp Wolm vertretene Mann am Ende zum größten Teil der Anklage ein Geständnis ab. Das habe sich bei der Strafbemessung zu dessen Gunsten „spürbar in Jahren niedergeschlagen“, betonte der Vorsitzende des Schöffensenats in der Urteilsbegründung.