Leid auf Rädern

Immer noch werden Tiertransporte durchgeführt, bei denen die Einhaltung der Tierschutzbestimmungen nicht möglich ist. Überlange Fahrten, keine geeignete Versorgung der Tiere und falsche Angaben in den Papieren stehen an der Tagesordnung. Durch den Transport ins EU-Ausland, wo selbst einfachste Standards nicht eingehalten werden, machen wir uns an Tierquälerei mitschuldig! Es wird Zeit, umzudenken: Reduzieren Sie Ihren Fleischkonsum und kaufen Sie möglichst bio und regional, bevorzugt bei Betrieben, die selbst am eigenen Hof schlachten. Auch die Pilotprojekte für mobile Schlachtungen sind ein wichtiger Schritt. Die Entscheidung tragen allerdings Sie als Konsument!