Die Ermittlungen rund um einen am Mittwoch in Wien tot aufgefundenen Mann schreiten rasch voran: So konnte mittlerweile die Identität des Toten festgestellt werden. Es handelt sich um einen 32 Jahren alten serbischen Staatsbürger. Laut Obduktionsergebnis starb er gegen 23.15 Uhr in dem Stiegenhaus des Mehrparteienhauses in der Durchlaufstraße in Brigittenau.