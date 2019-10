Erneut gab es einen Fall von Kryptobetrug in Salzburg. Eine Tankstellen-Mitarbeiterin in Flachau saß dabei am Mittwoch einem Telefonbetrüger auf. Eine Unbekannte hatte sich zuvor als Mitarbeiterin der Systemfirma ausgegeben und die Angestellte am Telefon aufgefordert, Codes von Bitcoin-Bons durchzugeben. Die Bons sollten laut der Unbekannten vom System genommen werden. Ohne Verdacht gab die Mitarbeiterin die Codes von zehn Bons durch. Kurze Zeit später erhielt sie eine Firmenwarnung über die Betrugsmasche. In der Zwischenzeit wurden alle zehn Bons eingelöst. Der Schaden beträgt 1000 Euro