Wie erkennt man sie? Wie umgeht man sie? Und vor allem: Wie kommt man da wieder heraus? Die Rede ist von Abo-Fallen. Die Fülle an Angeboten im Internet ist mit Vorsicht zu genießen. Was tun, wenn man also doch auf Internetbetrüger hereinfällt? Antworten zu diesen und weiteren Fragen liefert die heutige Sendung.