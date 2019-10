Auch wenn die neue E-Card auf den ersten Blick gut bei unseren Lesern anzukommen scheint, gibt es dennoch ein Thema, welches häufig von der Community kritisiert wurde: das Fehlen eines Fingerabdrucks. Leserin leona1 meint dazu: „Unnötige Aktion, ein Foto ist wieder zu wenig. Die einzige Lösung, um Missbrauch zu verhindern, ist ein Fingerabdruck, alles andere ist Augenauswischerei.“ Auch Leser Gray stimmt ihr zu: „Das Foto ist „nett“, hätte aber schon vor zehn Jahren draufgehört, selbst die ÖBB hat das geschafft. Viel wird es dahingehend nicht bringen, aber vielleicht in zehn Jahren oder so haben wir dann endlich den Fingerabdruck (der eh schon in der Passdatenbank ist).“