Am Dienstag riefen Unbekannte vermehrt Frauen mit dem Vornamen Lieselotte an. Die männlichen Anrufer gaben sich dabei zum Teil als Polizisten aus. Unter dem Vorwand, ein Angehöriger habe einen Verkehrsunfall verursacht, forderten sie die betroffenen Frauen zum Bezahlen von Geld auf. Eine Salzburgerin (83) wurde sprichwörtlich in letzter Sekunde gestoppt. Ein aufmerksamer Bankberater hielt sie davon ab, 68.000 Euro zu überweisen. Insgesamt sechs Frauen erstatteten Anzeige.