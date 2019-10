Urteil für Bürgerrechtsorganisation „überbordend“

Die Bürgerrechtsorganisation epicenter.works kritisierte das Urteil zur weltweiten Löschung von Postings als „überbordend“. In einer ersten Stellungnahme verwies die Organisation darauf, dass auch autoritäre Staaten ähnliche Regeln erlassen könnten, die zur Sperrung von Inhalten in Europa führen würden. Außerdem drohe „over-blocking“ durch automatisierte Filter, was auch Satire treffen könne.