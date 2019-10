Alle elf Tage ist für Kurt Waldhör (68) „Familientag“. Dann sitzt er am Steuer eines Rettungswagens, neben ihm am Beifahrersitz sein Enkel Alexander (19), hinter ihm seine Tochter Petra (45). Bereits seit 1972 ist der 68-Jährige für das Rote Kreuz im Einsatz, seine Tochter stieß 2015 dazu. Seit Zivildiener Alexander, im August die Prüfung zum Rettungssanitäter bestanden hat, sind die Waldhörs regelmäßig in der Nacht als Familien-Gespann im Einsatz.