1932 im Radio, 2019 im Pay-TV, Menschen wieder in den Kaffeehäusern

Damals, wie heute versammelten sich die Menschen in Kaffeehäusern und auf öffentlichen Plätzen, weil das Spiel live übertragen wurde. 1932 im Radio, heutzutage im Pay-TV (oben im Bild) ... Die Fußballhistoriker Wolfgang Maderthaner und Roman Horak betonen immer wieder die Sensation, die diese Übertragung bedeutete: „Der Reporter Willy Schmieger, und dies galt Zeitgenossen als technisches Wunder, sprach per Unterseekabel nach Wien, seine Reportage wurde von allen mitteleuropäischen und einigen osteuropäischen Sendern übernommen. In Wien versammelten sich tausende und abertausende Menschen in Gasthäusern, Cafés und Kinos, auf den Fußballplätzen und in Schwimmhallen oder auf der Freiluft-Kunsteisbahn Engelmann, um Fußball zu hören.“