Ideenwerkstatt findet heute in Mariahilf statt

Die Teilnehmer können ihre Idee für ein Nachbarschafts-Projekt zur Ideenwerkstatt mitbringen und im Idealfall auch kurz selbst vorstellen. Von allen Anwesenden werden dann basisdemokratisch jene vier Ideen ausgewählt, die am ehesten Nachbarschaft fördern und gemeinsam umgesetzt werden sollen. Diese werden anschließend in Arbeitsgruppen mit Hilfe einer Checklist weiterentwickelt: Die Teilnehmer der Ideenwerkstatt können an jener Idee mitarbeiten, die ihnen am besten gefällt oder wo sie etwas dazu beitragen können - Know How, Fähigkeiten, Talente oder weiterhelfende Ideen. Betreut werden die Gruppen vom Projektteam der Initiative „Miteinander in Mariahilf“ und kompetenten Projekt-Partnern.