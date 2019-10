Ermittler der Suchtmittelgruppe des Bezirkspolizeikommandos Liezen hatten einen Hinweis bekommen, dass in Kleinsölk im Bezirk Liezen in einem Wald Cannabis angebaut werde. Bei der Suche wurden am 25. September rund zehn Cannabispflanzen entdeckt. Die erntereifen Stauden waren mehr als einen Meter hoch. Das Marihuana hätte einen Verkaufswert von mehreren tausend Euro gebracht.Bei den folgenden Erhebungen forschten die Ermittler das in der Südoststeiermark wohnende Pärchen aus: In deren Wohnhaus und einem Nebengebäude wurden bei einer Hausdurchsuchung weitere Suchtmittel sichergestellt. Die beiden sagten aus, das Cannabis aus medizinischen Gründen für den Eigenbedarf erzeugt zu haben. Sie werden angezeigt. Das sichergestellte „Kraut“ wird noch auf den Wirkstoffgehalt überprüft, wie die Polizei mitteilte.