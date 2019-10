Trüffelgenusstage kommen in die Wiener Innenstadt

Süße Trüffel müssen am Tartuffo Totale natürlich auch vertreten sein. Ganz klar. Wir freuen uns einen echten Süßtrüffel-Spezialisten zu begrüßen: Eduard Fruth hat neben Macarons, Fondants, Torten oder Kekse eine weitere Leidenschaft in petto: Er stellt Trüffeln her, so wie er es gelernt hatte vor vielen, vielen Jahren und in einer Qualität die es heute nur mehr selten gibt.