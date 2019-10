Nach der Gasexplosion in St. Jodok (Bezirk Innsbruck-Land) am 23. September, bei der eine Frau ums Leben kam und zwölf Menschen verletzt wurden, ist der „Auslöser für die Explosion nicht mehr feststellbar“, so LKA-Leiter Christoph Hundertpfund. Da bei der Explosion alles zerstört worden sei, könne man die Zündquelle nicht mehr ausmachen. Die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen.