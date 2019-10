Ein Vandalenakt sorgt in der Wiener Leopoldstadt für Entsetzen: Sieben von neun „Wanderbäumen“ wurden in der Nacht auf Mittwoch in der Blumauergasse umgehackt. Bezirkschefin Uschi Lichtenegger (Grüne) zeigte sich via Facebook betroffen: „Ich bin absolut fassungslos und entsetzt.“ Wer die Bäume zerstört hat, ist nicht bekannt.