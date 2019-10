Olympische Liebe

Der dänische Thronfolger Frederik hatte sich während der Olympischen Sommerspiele 2000 in einer Bar in Sydney in die damals 32 Jahre alte Juristin und Marketingexpertin verliebt. Das Kronprinzenpaar heiratete am 14. Mai 2004 in Kopenhagen und bekam vier Kinder: Mit Prinz Christian wurde 2005 der Nächste in der dänischen Thronfolger geboren. Seine Schwester Prinzessin Isabella kam 2007 zur Welt. Die Zwillinge Prinz Vincent und Prinzessin Josephine folgten 2011.