Im Streit über die Aufhebung des Abschiebestopps für Einwanderer im „Dreamer“-Programm hat sich Apple-Chef Tim Cook gegen die US-Regierung gestellt. In einem Schreiben an das Oberste Gericht erklärte Cook am Mittwoch, die als Kinder illegal in die USA gebrachten Menschen gehörten zu seinen „motiviertesten und selbstlosesten Kollegen“, die Kreativität förderten und Innovationen vorantrieben.