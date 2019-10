Dramatische Szenen haben sich am Mittwoch vor dem Sitz der EU-Kommission in Brüssel abgespielt. Ein Mann wollte sich aus Protest gegen Korruption selbst anzünden. Nur dem raschen Eingreifen der Sicherheitskräfte ist es zu verdanken, dass das Benzin, welches der Mann bereits über sich gegossen hatte, nicht in Flammen aufging. Der Demonstrant, laut Medienberichten ein kroatischer Staatsbürger, wurde verhaftet.