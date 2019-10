„Max kann momentan nicht viel machen, wir hängen vom Team ab“, stellt Jos klar. Seit 2016 fährt der 22-Jährige für Red Bull. Um den WM-Titel konnte er nie wirklich mitkämpfen. Der Vater des RB-Fahrers zählt die „Bullen“ an: „Er tut alles, was in seiner Macht steht. Aber es liegt nicht an ihm, und das macht es so schwierig. Setzt ihn in ein gutes Auto und er wird um die Meisterschaft fahren. Wir sind jetzt seit einigen Jahren bei Red Bull und es sieht nicht so aus, als könnten wir nächstes Jahr um die WM kämpfen.“