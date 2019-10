Keine Kontrollen an der Grenze, aber im Landesinneren

Als „Backstop“ wird die Garantieklausel für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland im EU-Austrittsabkommen bezeichnet. Johnson fordert, dass sie gestrichen wird. Der Premier hatte am Mittwoch bei seiner Abschlussrede zum Tory-Parteitag in Manchester Pläne vorgelegt, wie Grenzkontrollen auf der irischen Insel auch ohne diese Garantie vermieden werden können. Bei diesem Ersatz handelt es sich allerdings um eine komplizierte Regelung, die Kontrollen in Häfen bzw. weiter im Landesinneren vorsehen. Dies hielt Brüssel bisher für nicht machbar.