An Sonntagen, noch dazu in aller Herrgottsfrüh, tut sich politisch selten viel. Nicht so am 16. Februar 2003. Um 6.21 Uhr schickte die Austria Presse Agentur eine „Vorrang“-Meldung aus: „Verhandlungen ÖVP-Grüne gescheitert.“ Und was davor geschah, weist eine verblüffende Ähnlichkeit zur aktuellen Lage der Nation auf: Nach zwei Jahren zerbrach 2002 die Koalition von ÖVP und FPÖ. Bei der Neuwahl fuhr die ÖVP auf Kosten der FPÖ gar satte 42 Prozent ein - und nachdem Vorgespräche mit der SPÖ scheiterten, wollte der damalige ÖVP-Chef Wolfgang Schüssel eine Regierung mit den Grünen schmieden.