Das historische Wahldebakel hatte in der SPÖ einigen Krach ausgelöst. So nahm Thomas Drodza seinen Hut, ihm folgte mit Christian Deutsch ein enger Vertrauter des Ex-Bundeskanzlers Werner Faymann nach. Nicht unbedingt ein Signal der Erneuerung, wie auch Max Lercher zugibt: „Die Optik der Bestellung war sicher nicht ideal.“ Deutsch oder auch Parteichefin Pamela Rendi-Wagner allein die Schuld an dem schlechten Wahlergebnis zu geben, sei aber „zu kurz gedacht“.