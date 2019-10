Damit hält sie also derzeit bei 3821 Punkten und hat momentan nur 34 Punkte Rückstand auf den dritten Platz. Im Verhältnis zu ihrem Rekordwettkampf heuer in Ratingen liegt sie 21 Punkte zurück. In Ratingen hatte sie heuer mit 6591 Punken Dadic als Rekordlerin abgelöst.